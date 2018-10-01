Как защитить квартиру от ограбления: тайные маркеры воров-домушников в Москве

Московские воры, специализирующиеся на ограблении квартир, пополнили свой арсенал по поиску потенциальных жертв новыми методами. Так, например, кажущаяся безобидной очередная реклама доставки пиццы, прикрепленная к двери квартиры, вполне может служить сигналом для вора. Об этом рассказал бывший оперуполномоченный московской полиции Игорь Гришаков.

Если листок с рекламой не снят с двери на следующий день, значит, хозяина квартиры нет дома и в нее можно беспрепятственно проникать, пишет «Московский Комсомолец». Кроме того, стоит быть осторожнее, оповещая об очередной поездке на отдых в соцсетях: это значит, что в указанные дни вас точно не будет в Москве, и квартира останется без присмотра. То же самое, со статусами «подарок любимого мужа», который также привлекает внимание и служит наводкой для вора. А вот переполненный почтовый ящик уже не служит указателем отсутствия в квартире, поскольку многочисленные рекламные объявления хозяева могут просто не вынимать.

Орудовать нынешние профессионалы чаще предпочитают в районах новостроек, где проживает работающая молодежь: если люди позволили себе купить квартиру, значит, у них водятся деньги. Кроме того, в новых районах пока не так хорошо ориентируется полиция. Что облегчает жизнь как домушникам, так и угонщикам машин.

Спасти от вторжения в жилище поможет даже самая простая видеокамера, установленная на входе в квартиру, или табличка с указанием на то, что квартира находится под охраной. Все это отобьет желание вора «засветиться».