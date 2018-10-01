Неизвестный открыл огонь по полицейским в Киеве

В Печерском районе Киева неизвестный мужчина открыл огонь по полицейскому патрулю. Происшествие произошло 30 сентября около 22 часов по местному времени в районе Навонаводницкого переулка и улицы Лаврской.

Неизвестный мужчина якобы собирался перебежать через дорогу в неположенном месте прямо перед патрульным автомобилем. Когда его окликнули полицейские, тот ответ не остановился, а открыл огонь по представителям правопорядка, сообщает ТСН.

Один из патрульных получил два ранения, он доставлен в больницу.

Нападавшему удалось скрыться. Для его розыска в городе введен специальный оперативный план.

Позднее в лесополосе поблизости от места перестрелки был найден труп мужчины с огнестрельными ранениями. Полиция уже установила его личность и полагает, что он являлся одним из злоумышленников, совершивших до этого ограбление в частном доме Печерского района. Его сообщник, стрелявший по полицейским, разыскивается.