Три человека погибли при взрыве автомобиля в США

На улице города Аллентаун американского штата Пенсильвания взорвался автомобиль. В результате взрыва погибло три человека.

По информации NBC News, инцидент произошел вечером в субботу, 29 сентября, в 21:30 по местному времени. Утром на следующий день о нем сообщила полиция.

«Правоохранительные органы с высокой долей вероятности полагают, что преступник, который был зачинщиком инцидента, погиб в результате взрыва», - сказал прокурор округа Лихай Джеймс Мартин.

Как рассказал один из жителей района, он смотрел телевизор со своей женою, когда на улице раздался оглушительный звук, после чего поспешил на место происшествия. Там он увидел полыхающее пламя и автомобиль, буквально разорванный на две части.

Несмотря на то, что взрыв был изолированный, жителей близлежащих домов попросили пока не появляться в районе. Для них организовано временное пристанище в здании местной начальной школы.