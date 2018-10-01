Житель Нью-Йорка устроил для енотов флейтовый концерт

Житель Нью-Йорка решил устроить флейтовый концерт в заповеднике округа Сент-Лоренс, чем привлек внимание енотов.

Как пишет Daily Mail, более десяти животных собрались на поляне, где играл флейтист. Еноты окружили мужчину и слушали музыку.

По данным издания, молодой человек живет неподалеку и частенько устраивает подобные музыкальные перфомансы для животных и птиц заповедника. Нередко мужчина угощает местных жителей различными лакомствами.