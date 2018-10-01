Житель Нью-Йорка устроил для енотов флейтовый концерт
Еноты собрались на поляне, чтобы послушать молодого человека, играющего на флейте в заповеднике округа Сент-Лоренс.
Видео: BTMG, Youtube
Житель Нью-Йорка решил устроить флейтовый концерт в заповеднике округа Сент-Лоренс, чем привлек внимание енотов.
Как пишет Daily Mail, более десяти животных собрались на поляне, где играл флейтист. Еноты окружили мужчину и слушали музыку.
По данным издания, молодой человек живет неподалеку и частенько устраивает подобные музыкальные перфомансы для животных и птиц заповедника. Нередко мужчина угощает местных жителей различными лакомствами.