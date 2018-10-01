Вороватые непрофессионалы: американский офицер назвал главную проблему ВСУ

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах обвинил солдат ВСУ в непрофессионализме.

Офицер в эфире ObozTV отреагировал на заявление украинского эксперта, пожаловавшегося на проблемы со страховкой для военных из-за неправильного использования техники. Специалист пояснил, что пострадавшим солдатам не выплачивают страховки, и за их ошибки наказывают и семьи солдат.

На что Табах сказал, что в американской армии подобный непрофессионализм недопустим, а ответственность за порчу военной техники лежит на командирах, которые не сумели научить солдат дисциплине или каким-то навыкам.

По словам американского офицера, в ВСУ существуют проблемы также из-за «вороватых людей».

«Тут нехватка профессионализма, профессионалов нет. Когда специалистов заменяют люди второго сорта, вороватые, поэтому получается эта "труба"», - заключил Табах.

Напомним, в июле украинское министерство обороны заявило, что во время учебных стрельб в Ровенской области, в которых участвовали 12 «Молотов», минометы взрывались. В результате неправильного использования техники девять бойцов получили ранения, а трое военных погибли. После чего использование этого вида вооружения в ВСУ приостановили.