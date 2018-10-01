Македония сменит название по итогам прошедшего референдума

Большинство проголосовавших граждан Македонии на референдуме о переименовании поддержали соглашение властей с Грецией о переименовании балканской страны в Северную Македонию. А значит, и вступление страны в НАТО и ЕС.

По словам премьер-министра страны Зорана Заева, это является серьезным вкладом и камнем в основание будущего страны. Как заявил глава республики, на прошедшем 30 сентября референдуме проголосовало свыше 650 тысяч граждан, из которых 90% поддержали договор с Афинами.

В ближайшие недели в парламенте должны быть приняты соответствующие конституционные изменения. При этом, если за них не проголосует большинство парламентариев, Заев заявил, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Напомним, в июне этого года премьер-министр Македонии Зоран Заев встретился с греческим премьером Алексисом Ципрасом. Стороны подписали историческое соглашение, которое гарантировало, что Греция больше не будет препятствовать вхождению Македонии в НАТО, а затем и в ЕС, в том случае, если страна сменит название.