Слоны спасли тонущего в бурной реке детеныша: видео

Маленькому слоненку не дали погибнуть его взрослые сородичи в китайской провинции Юньнань. В сети появилось видео, на котором отбившегося от стада детеныша азиатского слона начало уносить течением реки.

Малыш уже был практически с головою в воде, когда его взрослые родственницы, мама и две тети, поспешили ему на помощь. Слоненка окружили со всех сторон, образовав что-то наподобие спасательного коридора, и группой стали подходить к берегу.

В какой-то момент малыша опять стала уносить река, но взрослые не сдавались и, в конце концов, вытолкнули детеныша на траву.

Ученые доказали, что между азиатскими слонами существуют крепкие социальные связи. Так, если один из членов их стада ранен, другие помогут ему встать и уйти, поддерживая с двух сторон.