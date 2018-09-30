В Иркутске полыхает огромный мебельный центр

В Иркутске начался пожар в мебельном магазине. По данным МЧС, огнем охвачено 4000 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России начали принимать участие в ликвидации возгорания по 2-му рангу, однако через час пожару был присвоен 3-й ранг сложности. Пострадавших нет.

Возгорание произошло в административном здании. От МЧС России работают 37 человек личного состава и 12 единиц техники.