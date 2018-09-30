Новичок-сити: Захарова прокомментировала идею «ребрендинга» Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения в СМИ о «ребрендинге» британского города Солсбери после инцидента с возможным отравлением Скрипалей.

Ранее газета Guardian написала, что власти Солсбери обратились у группе консультантов для улучшения имиджа города после неприятной истории со Скрипалями. По плану специалисты должны создать новый образ города, чтобы туристический поток не снизился.

«Неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов - Главном ребрендинговом управление? Cкоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», - написала она в Facebook.

По данным издания, показатель посещаемости туристами Солсбери упал примерно на 14% по сравнению с 2017 годом. В сообщении сказано, что команда консультантов прибыла в город для того, чтобы вернуть историческому месту былую туристическую привлекательность.

Все ранее оцепленные заведения в центре города «были очищены и не представляют угрозы», отметили в графстве Уилтшир. В городе запланирован ряд мероприятий: от ярмарок и литературных фестивалей, до рождественского катка.