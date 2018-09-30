Жители ДНР выберут главу из восьми кандидатов

ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики закончил принимать подписи в адрес кандидатов на пост главы ДНР. Согласно установленному регламенту, прием подписей завершился 30 сентября в 18.00.

По словам главы ЦИК ДНР Ольги Поздняковой, к этому времени подписные листы передали восемь из десяти кандидатов, прошедших процедуру выдвижения. Среди них – Денис Пушилин, Елена Шишкина, Иван Михайлов, Роман Храменков, Валентин Спиридонов, Роман Евстифеев, Владимир Медведев и Павел Губарев.

Оставшиеся два кандидата, а именно Игорь Хакимзянов и Вячеслав Дьяков, подписные листы в указанный срок в ЦИК не предоставили. А значит, не могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов на пост главы Донецкой народной республики.

Кроме того, ЦИК постановил зарегистрировать в качестве участников в парламентских выборах ДНР общественные движения «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».