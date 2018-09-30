УАЗ вошел в пятерку самых брутальных внедорожников

УАЗ Patriot вошел в ТОП-5 самых брутальных в мире внедорожников. Об этом сообщил портал SpeedMe.

Авторы списка отмечают, что УАЗ Patriot, расположившийся на пятом месте, подходит под описание истинно брутального автомобиля. Кроме того, его цена ниже, чем у остальных внедорожников рейтинга.

Лидером рейтинга стал Jeep Grand Cherokee.Дизайн этого автомобиля выполнен в строгом стиле, с преобладанием прямых линий. Кроме того, автомобиль оснащен рядом электронных помощников и системой полного привода, которые могут справится с бездорожьем.

На втором месте расположился кроссовер BMW X5 M. Этот автомобиль может разогнаться до 100 километров в час за 4.2 секунды. Машина также оборудована мощной цельной двойной решеткой радиатора, фарами в стиле X и инновационными технологиями.

Тройку лидеров замкнул внедорожник Chevrolet Tahoe, который может вместить восемь человек, а объем багажного отсека составляет 2 680 литров. По мнению авторов рейтинга, этот автомобиль монументальный, современный, универсальный.

Также отечественный автомобиль обогнал Audi Q7, который хорош для комфортной поездки в любых условиях за счет множества ассистентов.