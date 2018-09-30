Полиция перекрыла участок четырехполосной дороги в московском Марьино

Полиция перекрыла участок четырехполосной дороги в московском районе Марьино. Также оцеплена прилегающая к жилому дому территория. Об этом «Звезде» сообщили очевидцы с места событий. Решается вопрос об эвакуации жителей одного из подъездов.

По словам очевидцев, в Москве на Перервинском бульваре, 25 мужчина занес в продуктовый магазин муляж взрывного устройства.

На место прибыли саперы. Официально сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют инцидент.

Обстоятельства выясняются.