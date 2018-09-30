СК заинтересовала иномарка, заблокировавшая дорогу скорой помощи в Москве

Главное управление СК РФ по Москве проверит информацию о том, что иномарка не пропустила карету скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами, в Лефортовском туннеле. Ранее такая информация была опубликована в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.