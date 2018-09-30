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Трое детей погибли в пожаре в Кемеровской области

Екатерина Масло
21:54 30.09.2018
Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области.
Трое детей погибли в пожаре в Кемеровской области
Фото: МЧС РФ

Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сообщается, что в воскресенье в 20 часов по местному времени поступило сообщение о пожаре в частном доме в Анжеро-Судженске. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

О причине пожара пока не известно. В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они должны бутут выяснить, в каких условиях жили дети и состояла ли семья в органах профилактики как неблагополучная.

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