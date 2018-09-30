Трое детей погибли в пожаре в Кемеровской области

Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сообщается, что в воскресенье в 20 часов по местному времени поступило сообщение о пожаре в частном доме в Анжеро-Судженске. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

О причине пожара пока не известно. В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они должны бутут выяснить, в каких условиях жили дети и состояла ли семья в органах профилактики как неблагополучная.