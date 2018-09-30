Ростуризм выпустил предупреждение для планирующих поездку в Индонезию россиян

Ростуризм призвал россиян, не посещать районы с опасной сейсмической обстановкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что россияне практически не посещают остров Сулавеси, где произошло мощное землетрясение.

Жертвами разрушительного цунами и серии подземных толчков в Индонезии стали 420 человек. Число погибших растет по мере того, как спасатели разбирают завалы. Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в пятницу, 28 сентября, в районе города Палу. При этом волны при последующем цунами достигли двух метров.