Смертельная схватка пумы и собаки в Подмосковье попала на видео

В населенном пункте Козино Одинцовского района Московской области пума загрызла собаку. Видео страшной схватки хищного зверя с домашним животным сняла владелица собаки Жули. Так женщина со слезами называет ее за кадром.

Владельцы собаки вызвали специалистов отлова, так как сами ничего не смогли сделать для спасения своего питомца, они попросту боялись выйти на улицу. Оогромная пума вцепилась мертвой хваткой в шею собаки и не отпускала ее до последнего. Вторая собака бегала вокруг гигантской кошки и безостановочно лаяла.

Пума бегала по территории участка, ухватив собаку, пока не приехали специалисты и не выстрелили в нее дротиком. Как было установлено позже, пума сбежала из элитного поселка Грязи. Сейчас дикая кошка в приюте.