В Горловке объявлен траур после гибели трех школьников при взрыве

В городе Горловка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили траур из-за гибели трех мальчиков при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Завтра в Горловке будет объявлен однодневный траур!Мы все скорбим!», - отметил он.

Напомним, три мальчика погибли сегодня в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой. Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позже выживший мальчик рассказал об обстоятельствах произошедшего.