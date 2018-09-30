Киев заявил о намерении купить американские системы ПВО
Порошенко заявил, что намерен сдерживать «российскую атаку» с помощью систем ПВО США.
Фото: U.S.Army
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении купить у США комплексы ПВО.
По его словам, такие меры сдержат угрозу «российской массированной атаки с применением авиации», а также обеспечит глобальную безопасность. Об этом Порошенко сказал в интервью CNN.
Украинский президент отметил, что поставки Киеву американских противотанковых комплексов Javelin является символическим началом военного сотрудничества Украины и США.