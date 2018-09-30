Полиция задержала избившего лопатой восьмилетнего ребенка

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка, который был обнаружен в садовом товариществе «Чайка» в Калининграде в минувшую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, подозреваемый проживает недалеко от Большой окружной улицы в Калининграде, в полукилометре от места совершения преступления. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявлении ему обвинения. Кроме того, следователи проверяют возможную причастность подозреваемого к совершению похожих преступлений.

Ранее стало известно, что восьмилетний мальчик из Калининграда, которого неизвестный избил лопатой, пришел в сознание. В данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.