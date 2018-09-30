В СМИ появилось видео с моментом взрыва в Донецке, где погиб Захарченко

Видеозапись последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко и момент взрыва в кафе «Сепар» в Донецке попали на видео. Кадры публикует телеканал «Россия 1».

Отмечается, что данную видеозапись ранее нигде не распространяли, она была доступна только экспертам. На ее кадрах к кафе «Сепар» подъезжает кортеж Захарченко. Затем видно, что охранники осматривают местность и заходят в здание. Позже туда заходит сам Захарченко. В этот момент происходит взрыв.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Преступление было квалифицировано как теракт. В ФСБ РФ заявили, что подозревают украинские спецслужбы в причастности к гибели главы ДНР, добавив, что готовы помочь с расследованием преступления. В результате теракта также погиб и телохранитель Захарченко, а еще 11 человек получили ранения.