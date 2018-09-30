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Диспетчер ценой жизни спас лайнер во время землетрясения в Индонезии

Анастасия Евдокимова
20:15 30.09.2018
Диспетчер не стал эвакуироваться, так как в аэропорту взлетал самолет.
Диспетчер ценой жизни спас лайнер во время землетрясения в Индонезии
Фото: pennyappealusa, Instagram

В Индонезии диспетчер аэропорта Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie ценой собственной жизни спас самолет во время землетрясения. Об этом пишет The Daily Mail.

21-летний Антониус Гунаван Агунг дежурил на острове Сулавеси. Когда начались первые толчки, он не стал покидать свой пост, несмотря на объявленную эвакуацию. Агунг принял решение довести до конца взлет лайнера авиакомпании Batik Air с сотнями человек на борту.

Убедившись в том, что самолет благополучно взлетел, диспетчер стал покидать здание, однако было уже очень поздно. Стены начали рушиться и завалили его обломками. В этот момент мощность подземных толчков составляла уже 7,4 балла. Мужчина, спасаясь, выпрыгнул из окна четвертого этажа и погиб.

Жертвами разрушительного цунами и серии подземных толчков в Индонезии стало 420 человек. Число погибших растет по мере того, как спасатели разбирают завалы. Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в пятницу, 28 сентября, в районе города Палу. При этом волны при последующем цунами достигли двух метров.

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