Президент Украины Петр Порошенко в эфире политического ток-шоу GPS на американском телеканале CNN поблагодарил президента России Владимира Путина.

По словам Порошенко, события 2014 года изменили население Украины и теперь значительная часть местных жителей выступает за вступление страны в ЕС и НАТО.

Он рассказал, что в 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины и вступление в НАТО поддерживало 16% жителей страны. В данный момент эти инициативы поддерживает примерно 54% населения.

Порошенко добавил, что в 2013 году за европейскую интеграцию были 33% украинцев, а сейчас - 74%.

«Кто сделал это? Путин», - подытожил он.

Украинский лидер выразил благодарность российскому президенту за то, что он якобы «сделал Украину более европейской».