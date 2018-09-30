Названы лучшие города для свадьбы в России

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге «свадебных» городов. Об этом сообщил портал Tvil.ru.

Туристический сервис составил список на основе опроса в социальных сетях.

Петербург набрал 47% голосов. Второе место заняло Иваново, за которое проголосовали 24% опрошенных. На третьем месте расположился Геленджик (14%). Пятерку лидеров замыкают Москва и Феодосия. За них проголосовали по 8% респондентов.