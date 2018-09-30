Министр обороны Британии назвал Россию «одной из самых страшных угроз»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал Россию «одной из самых страшных угроз». Он также добавил, что королевство не позволит Кремлю переписать итоги холодной войны.

«Одна из самых страшных угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, - это Россия», - заявил министр на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.

Глава МИД Британии Джереми Хант в своем выступлении отметил, что через Консервативную партию Великобритания «передает Кремлю простое сообщение».

«Если вы хотите запугать нашу страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, то цена этого всегда будет слишком высока», - заявил Хант.

Министр обороны страны Гэвин Уильямсон 30 сентября в интервью изданию The Sunday Telegraph заявил также о намерении Великобритании разместить военный контингент в Арктике в 2019 году. По его словам, королевство намерено направить в Арктику 800 морпехов и бойцов отрядов специального назначения.