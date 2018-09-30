Британские СМИ рассказали о визите в Россию принца Кентского Майкла. Визит состоялся 19 сентября, но отреагировали британские журналисты только сейчас. Обозреватели газеты The Sun особо подчеркнули тот факт, что на фоне скандала в Солсбери монаршая семья была против визита Майкла в Москву.

«Принц Майкл, прозванный Кентским, спокойно получил разрешение Форин-офиса на выезд благодаря схожести со своим предком, императором Николаем II», - говорится в газетной статье.

Принц давно и успешно ведет в России бизнес, имеет 16 благотворительных организаций и финансовых институтов. Британия продолжает обвинять Москву в причастности к инциденту в Солсбери, в результате которого неизвестным веществом были отравлены Серей Скрипаль и его дочь Юлия.

Москва последовательно доказывает свою непричастность к этому делу. Более того, Кремль неоднократно настаивал на совместном и прозрачном расследовании, от которого официальный Лондон отказался. На фоне расследования члены британского правительства отказались посещать чемпионат мира по футболу, который в этом году принимала Россия.