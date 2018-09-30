Мы хотели просто погулять - раненый ребенок рассказал про смерть друзей при взрыве в Горловке

Мальчик Дима, пострадавший при взрыве противопехотной осколочной мины под Горловкой, рассказал в интервью «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. По его словам, он с друзьями накануне разговаривал о том, стоит ли идти гулять в сторону блокпоста. Сейчас Дима находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Мы гуляли, шли в сторону блокпоста "Майорск". Шли прямо, произошел взрыв. Я сразу проверил, живой ли я. Посмотрел на руку. Сквозь нее прошел осколок. Нас было четверо. Двое лежали мертвые, одного отнесло ударной волной. Я не понял, что произошло. Я не подумал сразу про растяжку. Мы хотели просто погулять», - сказал мальчик.

Владимир, дедушка Димы, рассказал, что неоднократно предостерегал детей от опасности в районе блокпостов, однако те не послушали его и своих родителей. Сам Дима отметил, что в школе им тоже много раз говорили о запретных территориях, но «хотелось приключений».

Дима с дедушкой живут на самой линии фронта - на Бессарабке, поэтому когда идет обстрел со стороны ВСУ, можно считать, что стреляют, как он говорит, прямо по ним. На вопрос журналиста, не думают ли взрослые увозить из этого района детей, мужчина растерянно ответил, что не знает, куда их везти.

«А куда их увозить? Вы знаете? Я не знаю, куда их увозить…» - сказал Владимир.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой погибли трое детей. Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.