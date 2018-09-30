Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мы хотели просто погулять - раненый ребенок рассказал про смерть друзей при взрыве в Горловке

Анастасия Евдокимова
18:47 30.09.2018
Два мальчика лежали мертвые, одного отбросило волной - раненый ребенок рассказал о взрыве в Горловке.

Мальчик Дима, пострадавший при взрыве противопехотной осколочной мины под Горловкой, рассказал в интервью «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. По его словам, он с друзьями накануне разговаривал о том, стоит ли идти гулять в сторону блокпоста. Сейчас Дима находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Мы гуляли, шли в сторону блокпоста "Майорск". Шли прямо, произошел взрыв. Я сразу проверил, живой ли я. Посмотрел на руку. Сквозь нее прошел осколок. Нас было четверо. Двое лежали мертвые, одного отнесло ударной волной. Я не понял, что произошло. Я не подумал сразу про растяжку. Мы хотели просто погулять», - сказал мальчик.

Владимир, дедушка Димы, рассказал, что неоднократно предостерегал детей от опасности в районе блокпостов, однако те не послушали его и своих родителей. Сам Дима отметил, что в школе им тоже много раз говорили о запретных территориях, но «хотелось приключений».

Дима с дедушкой живут на самой линии фронта - на Бессарабке, поэтому когда идет обстрел со стороны ВСУ, можно считать, что стреляют, как он говорит, прямо по ним. На вопрос журналиста, не думают ли взрослые увозить из этого района детей, мужчина растерянно ответил, что не знает, куда их везти.

«А куда их увозить? Вы знаете? Я не знаю, куда их увозить…» - сказал Владимир.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой погибли трое детей. Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.09.2018, 16:32
Профессор МГУ рассказал, к чему приведет потепление в Арктике
Дата30.09.2018, 17:11
Российские военнослужащие готовятся к локализации «вооруженного конфликта» в Казахстане
Дата30.09.2018, 16:10
Неймар, подвинься: молодой француз может стать самым дорогим футболистом в мире
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата29.09.2018, 04:30
Вертолет для спецназа: стало известно, когда появится модернизированный вертолет Ми-171Ш
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:47 В стране и мире
Видео
Мы хотели просто погулять - раненый ребенок рассказал про смерть друзей при взрыве в Горловке
16:18 В стране и мире
Путин провел субботний день на отдыхе в хакасской тайге
15:31 В стране и мире
Видео
В правительстве Сербии назвали истинные цели штурма Газиводе албанской полицией
14:12 В стране и мире
Глава МИД Сирии назвал своевременным шагом поставки С-300 Дамаску
11:52 В стране и мире
Стало известно, когда начнутся продажи «заряженной» Lada Vesta Sport и Xray Cross
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Провинившаяся собака в носках «отбыла наказание» в углу и умилила Сеть
Момент истины: исследователи выяснили, где может находиться исчезнувшая Атлантида
Видео
Клешни смерти: схватка «банды» лобстеров со змеей попала на видео
Осколки «НЛО»: ученые обнаружили фрагменты «летающей тарелки»
Лайнер MH370 не падал в море: новая версия пропажи Boeing шокировала Сеть
Видео
Кот увидел свое отражение в зеркале и понял, кто он такой: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.