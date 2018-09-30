На Грецию обрушился циклон «Зорбас»

На юг греческого полуострова Пелопоннес обрушился циклон «Зорбас». Разрушены дороги, порты и несколько прибрежных поселков.

Сильные ливни спровоцировали оползни, в результате чего мощные потоки камней и грязи полностью завалили крупные трассы. Знаменитые оливковые рощи практически полностью уничтожены. Ураган добрался и до крупных городов. Например, в Аргосе и Нафплионе автомобили буквально смывало с дорог, а улицы оказались полностью затоплены.

Циклон принес в Грецию резкое понижение температуры воздуха. Всего за несколько часов она упала с 30 до 15 градусов. Паромное сообщение с островами закрыто, занятия в школах отменены. По словам синоптиков, ураган только набирает силу, и уже сегодня в море между Пелопоннесом и Критом ожидаются волны высотой 11 метров.