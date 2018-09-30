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Кадыров ответил на планы США по морской блокаде России

Екатерина Масло
18:29 30.09.2018
Глава Чечни посоветовал министру внутренних дел США не тратить время на бессмысленные заявления и подумать о реакции России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры энергоносителями.
Кадыров ответил на планы США по морской блокаде России
Фото: Александр Астафьев, РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал министру внутренних дел США Райану Зинке, который допустил возможность морской блокады России, не тратить время на «бессодержательные речи». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чеченский лидер отметил, что Зинке, вероятно, плохо знает Россию, ее историю, а также способности и возможности страны.

Он посоветовал американскому министру подумать о реакции РФ на попытку заблокировать морские порты и танкеры энергоносителями.

«Ребята, давайте жить дружно! Мой вам совет!» - призвал Кадыров.

Ранее Райан Зинке заявил, что США могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее нефти и газа на Ближний Восток. Министр считает, что импорт энергоресурсов является единственным источником дохода для российской экономики, именно поэтому Москва ведет такую активную политику на Ближнем Востоке.  

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