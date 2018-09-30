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«Насколько Вы Путин?»: в Британии вышла книга советов по саморазвитию «от президента России»

Анастасия Евдокимова
18:08 30.09.2018
Автор книги перечисляет методы саморазвития, которыми, как он полагает, мог бы поделиться российский президент.
«Насколько Вы Путин?»: в Британии вышла книга советов по саморазвитию «от президента России»
Фото: kremlin.ru

В Великобритании с октября выходит сатирическая книга «Владимир Путин: лайф-коуч», автор которой собрал список советов и характерных методик работы российского президента Владимира Путина. Так называемый сборник «советов от Путина», который публикует британское издательство Canongate, написан в стиле классического пособия по саморазвитию.

Автор книги, креативный директор рекламного агентства в Лондоне Роб Сиэрс, ранее издавший сборник «Прекрасная поэзия Дональда Трампа», перечисляет методы саморазвития, которыми, как он полагает, мог бы поделиться российский президент. На обложке книги ненастоящая фотография президента России, где он в непринужденной позе сидит на подоконнике в рваных джинсах и белом лонгсливе.

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В сопроводительной рецензии на издание говорится, что автор хочет показать обычному человеку, как использовать стратегию Путина в жизни, а также как открыть «тузы в рукаве» российского президента, которые можно использовать в повседневной жизни.

В книге говорится и о том, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приемы президента России, пишет BBC.

«Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке и не решаешь судьбу демократии в мире. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнью и жизнь тех, кто тебя окружает», - говорится в ней.

Помимо «советов от российского лидера», автор книги предлагает своему читателю пройти тест «Насколько Вы Путин?». Книгу уже можно заказать в интернет-магазинах на общемировых платформах.

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