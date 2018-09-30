Связь исторических времен - Дмитрий Куликов о строительстве главного храма ВС РФ в парке «Патриот»

В подмосковном парке «Патриот» появится главный храм ВС РФ. Инициатива его строительства принадлежит министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Первый камень в основание комплекса уже заложен, и все готово к началу работ.

Возводить собор будут на народные пожертвования со всей страны. Решать все текущие вопросы призваны сотрудники благотворительного фонда «Воскресенье», который учредили специально для этого. После окончания строительства свои двери распахнет не только храм, но и культурный центр, в стенах которого все желающие смогут прикоснуться к славной истории русского воинства.

Инициативу Сергея Шойгу одобрили многие известные артисты и телеведущие, патриарх, сами военные и простые жители страны. Не остался в стороне и политолог Дмитрий Куликов.

«Я абсолютно уверен, что строительство главного храма Вооруженных Сил России в парке "Патриот" - благое дело. Как и всякий другой, этот храм имеет сакральное значение, а вместе с ним будет создаваться и целый музейно-культурный комплекс, с помощью которого установится физическая связь времен, которую мы ищем и которой так дорожим.

Это идет со времен Киевской Руси, от наших святых Невского, Донского, Суворова до полководцев Великой Отечественной войны. В этом ряду защитников Отечества стоят и два моих деда, которые прошли войну от первого до последнего дня.

Безусловно, я ими горжусь, и поддерживаю этот проект, и прошу всех, кому близка эта связь времен: поддержите благое дело», - призвал Куликов.

Если вам небезразлично строительство и вы желаете оказать посильную помощь в создании храма, то на нашем сайте вы найдете все необходимые реквизиты для перечисления пожертвований. Достаточно пройти по этой ссылке.