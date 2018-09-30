Пользователей Сети заинтересовала задача для китайских школьников

В Интернете набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае. Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecision.

На его кадрах ученикам и пользователям Сети предлагается вычислить высоту стола, при условии, что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 сантиметров, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на нем - 130 сантиметров.

Автор ролика рассказывает, что есть два способа решить задачу. Первый заключается в том, чтобы составить уравнение и затем «сократить» котов и черепах. Согласно второму варианту нужно мысленно наложить оба стола друг на друга и также «сократить» животных. В результате получается, что высота стола составляет 150 сантиметров.

На данный момент видео набрало более 230 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.