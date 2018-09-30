Житель Асбеста случайно нашел папки с секретными документами МВД

В Свердловской области местный житель стал невольным носителем секретной информации. Вынося мусор, мужчина нашел полицейские архивы, предназначенные исключительно для служебного пользования. Как папки с документами оказались на помойке, неизвестно.

О необычной находке мужчина рассказал пользователям социальной сети «Одноклассники». Там же житель Асбеста разместил фотографии секретных папок. В них материалы двадцатилетней давности: персональные данные сотрудников, приказы, оперативная сводка и информация по уголовным делам.

В полиции предположили, что за обнародованными фотографиями может стоять бывший сотрудник внутренних органов, которого уволили из-за нарушений, допущенных по службе.

Похожий случай произошел не так давно в Москве, где в заброшенном здании, в котором располагалось отделение УФМС, были найдены документы с персональными данными сотен россиян.