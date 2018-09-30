Бывший инженер Apple подал на компанию в суд из-за патентов

Бывший инженер Apple Даррен Истмен, уволенный в 2014 году, пытается отсудить у компании более 364 тысяч долларов и 735 акций. Кроме того, мужчина требует признать его одним из авторов пяти патентов компании. Об этом сообщает Register.

В данный момент Истмен значится среди разработчиков документа, который связан с обнаружением ошибки в работе батареи. Он хочет доказать, что ему принадлежат идеи еще пяти патентов, которые касаются электронной продажи билетов и функции «Найти iPhone».

Кроме того, бывший сотрудник планирует обсудить у бывшего работодателя 735 акций компании, которые должны были стать частью его вознаграждения согласно условиям трудового договора.