Путин поздравил Льюиса Хэмилтона с победой на российском этапе «Формулы-1»

Президент России Владимир Путин поздравил пилота команды Mercedes Льюиса Хэмилтона с победой в российском этапе «Формулы-1». На церемонии, которая прошла на «Сочи Автодроме», президент вручил гонщику кубок.

Владимир Путин наблюдал за гонкой с трибуны. Компанию ему составил почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун, а также вице-премьер Дмитрий Козак. Россия принимает этап Гран-при уже в пятый раз.

Трасса в Сочи является одной из самых современных. В городе президент провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и пожелал его сторонникам успехов на предстоящих 7 октября выборах.