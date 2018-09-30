Индонезийские спасатели начали эвакуировать пострадавших от землетрясения и цунами на острове Сулавеси

В Индонезии спасатели начали эвакуацию пострадавших во время разрушительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

Людей планируют доставить в соседние провинции, которые не пострадали от стихии. По распоряжению президента страны бортами военно-транспортной авиации предстоит вывезти около 900 человек.

Покинуть Сулавеси стремятся и обычные жители острова, они боятся повторных толчков. В местном аэропорту, который только сегодня возобновил работу, собрались тысячи человек. Но в первую очередь авиагавань обслуживает военные самолеты, которые забирают раненых, доставляют тяжелую технику, лекарства, продукты и питьевую воду. По последним данным, в результате стихии в Индонезии погибло 832 человека.