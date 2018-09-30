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Профессор МГУ рассказал, к чему приведет потепление в Арктике

Екатерина Аксенова
16:32 30.09.2018
Сегодня большинство теорий, объясняющих глобальное потепление, сводятся к версии пагубного влияния человека на окружающую среду. У профессора МГУ Алексея Ретеюма на этот счет иной взгляд.
Профессор МГУ рассказал, к чему приведет потепление в Арктике
Фото: pixabay.com

Современные изменения климата многие связывают с пагубным влиянием человека на окружающую среду и предлагают ограничивать выбросы парниковых газов. Профессор географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова считает эти выводы недостаточно объективными, поскольку они не учитывают факты резкой дифференциации феномена в пространстве.

«Как известно, население, ответственное за выброс углекислоты и других газов в атмосферу, сосредоточено в южных и умеренных широтах. В науке пока нет удовлетворительного объяснения очевидного противоречия между практической безлюдностью Арктики и трансформацией ее климатического режима», - рассказал Ретеюм.

Между тем еще Михаил Ломоносов заметил, что «излишество материи» в недрах создает «от центра действующую силу», которая «надувает» земной шар. По словам профессора МГУ, наиболее рельефно действие внутренней энергии проявляется в Южном полушарии, которое по объему значительно больше Северного. А признаком растяжения оболочек Южного полушария служит расположение к югу от экватора максимумов сейсмической и вулканической активности.

«Давление мантии и земной коры вынуждает ядро планеты смещаться в северном направлении. Дрейф ядра сопровождается усиленным выделением водорода у земной поверхности. Водородная дегазация порождает повышение температуры среды и разрушение озона в атмосфере (эффект Сывороткина)», - объяснил Ретеюм.

Именно дегазация влияет на повышение температуры воды и таяние льдов.

«Одновременно с водородом в океан и атмосферу поступают огромные объемы метана, который затем окисляется с выделением тепла. Бактерии, питающиеся метаном, активно размножаются. Вследствие чего арктическое море мутнеет, что ведет к снижению альбедо и поглощению солнечной радиации верхним слоем воды», - добавил он.

По словам Ретеюма, таяние ледников - процесс непостоянный. В одни годы он усиливается, в другие ослабевает, и это дает надежду на то, что льды никуда не исчезнут.

«Я довольно много времени потратил на поиск того, чтобы понять, почему происходит потепление в Арктике. Смещение ядра на север фундаментально влияет на дегазацию и последующее таяние льдов. Другой объективной причины мне найти не удалось.  На сегодняшний день очень важно исследовать все возможные процессы в Арктике, чтобы объективно сопоставить имеющиеся факты. Поскольку в результате потепления в Арктике повышается температура в целом на Земле», - подытожил профессор.  

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