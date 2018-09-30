Путин провел субботний день на отдыхе в хакасской тайге
Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где состоялся саммит лидеров государств СНГ.
Фото: Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в хакасской тайге. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин остановился в Хакасии на короткий отдых по пути из Душанбе, где состоялся саммит лидеров государств СНГ.
После этого глава государства направился в Сочи.