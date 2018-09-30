В воинской части на Украине прогремел взрыв

На Украине произошел взрыв в воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденского Олешковского района. В результате инцидента пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами.

Как рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Ирина Атаманенко, на месте происшествия были найдены фрагменты боеприпаса.

«По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство», - приводит RT слова Атаманенко.

Обстоятельства произошедшего выясняются.