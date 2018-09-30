Украинский митрополит призвал защитить Почаевскую лавру

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир призвал православных христиан помочь защитить монастырь. Обращение размещено на сайте обители.

В нем говорится,что, вероятно, понадобится не только моральная поддержка, но и «физическое присутствие» прихожан.

«Кому небезразлична судьба Свято-Успенской Почаевской лавры, нашей православной украинской святыни, и не только украинской, но всемирной святыни, будем готовы ее защитить», - говорится также в обращении.

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриарха о начале подготовки административной независимости украинской церкви. После этого каноническим церквям стали поступать угрозы от радикалов.

Ранее стало известно, что члены запрещенной организации «Правый сектор»* напали на Свято-Троицкий храм в Ивано-Франковской области, который относится к канонической Украинской православной церкви.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная в РФ