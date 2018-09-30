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В правительстве Сербии назвали истинные цели штурма Газиводе албанской полицией

Анастасия Евдокимова
15:31 30.09.2018
По словам главы бюро сербского правительства по Косово, Хашим Тачи и албанские полицейские предприняли все возможные меры, для того чтобы президент смог сделать несколько селфи на озере.
Фото: vs.rs

Бойцы специальных формирований албанской полиции из Приштины, вооруженные винтовками и в масках, заняли водохранилище Газиводе на севере Косово, для того чтобы глава республики Хашим Тачи и его окружение смогли беспрепятственно осмотреть эту гидроэлектростанцию. Об этом заявил глава бюро сербского правительства по Косово Марко Дюрич.

«Хашим Тачи и его "террористы" - я буду называть их так - все это осуществили, чтобы позволить президенту сделать несколько селфи на озере (в отличие от него наш президент Александр Вучич свободно посещает водохранилище, без сопровождения охраны). Тачи смог совершить прогулку на лодке по озеру, но для этого косовская полиция "расчистила ему дорогу" и арестовала сербов, которые на ней встречались. Они также штурмом посетили спортивный центр "Зубин-Поток", в котором задержали и "повязали" сербов без каких-либо объяснений. У всего этого лишь одна цель - оккупировать и запугать сербское население Косово и Метохии», - рассказал глава бюро сербского правительства по Косово Марко Дюрич.

Ранее сообщалось, что войска НАТО прибыли на границу с Косово. Военная автоколонна остановилась возле грузовиков, которые сербы выставили на магистрали Косовская Митровица - Рибарич. Президент Сербии Александр Вучич «в связи с нападением албанцев на севере Косово и Метохии и арестом сербов, которые не совершали каких-либо уголовных преступлений», привел армию в полную боеготовность и заявил, что намерен просить российского президента Владимира Путина оказать стране (не военную, как подчеркнул Вучич) помощь.

В Кремле назвали условия поддержки Сербии со стороны России после обострения ситуации в Косово. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, должны пройти переговоры между лидерами двух стран.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград не признал этот факт.

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