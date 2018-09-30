Реинкарнация не удалась: Стрейзанд недовольна клонами своей собаки

Барбара Стрейзанд разочарована своими собаками. Американскую певицу не устраивает, что животные не похожи на ее погибшую любимицу. В прошлом году артистка заказала двух клонов своей собаки, умершей от старости.

Щенки действительно как две капли воды похожи на свою предшественницу, однако 76-летняя исполнительница все равно недовольна, о чем и сообщила своим подписчикам в Instagram.

«Они не похожи. На самом деле клоны выглядят, как она, но скопировать душу невозможно», - написала Стрейзанд.

Любимую собаку Барбары по кличке Саманта пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем. Последнее время животное сильно мучилось. Звезда не пожелала расставаться с питомцем и прибегла к помощи генетиков.