Кремль назвал условия для поддержки Сербии после обострения ситуации в Косово

В Кремле назвали условия поддержки Сербии со стороны России после обострения ситуации в Косово. Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, об этом пока рано говорить, сначала должны пройти переговоры между лидерами двух стран. Об этом Песков сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя информацию о том, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у президента России Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово.

Как отметил Вучич, речи о военной помощи не идет. По его словам, он «сделает все, чтобы сохранить мир в регионе», потому что хочет, чтобы Сербия «была мирной страной».

Ранее сообщалось, что войска НАТО прибыли на границу с Косово. Военная автоколонна остановилась возле грузовиков, которые сербы выставили на магистрали Косовская Митровица - Рибарич. Президент Сербии Александр Вучич «в связи с нападением албанцев на севере Косово и Метохии и арестом сербов, которые не совершали каких-либо уголовных преступлений», привел армию в полную боеготовность.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград не признал этот факт.