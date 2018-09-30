Трое детей погибли в результате взрыва под Горловкой

В результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой погибли трое детей. Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

«В посадке возле нулевого блок-поста был взрыв МОН (противопехотная осколочная мина - прим. ред.), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», - приводит «Донецкое агентство новостей» слова мэра города Ивана Приходько.

В начале сентября сообщалось, что ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами окраины Горловки.

Чуть позже также под Горловкой объектом агрессии украинских военных стал трактор «Беларусь». ВСУ обстреляли сельскохозяйственную технику из противотанкового ракетного комплекса, однако снаряды, к счастью, не попали в цель.