Глава МИД Сирии назвал своевременным шагом поставки С-300 Дамаску

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что решение Москвы поставить Дамаску системы С-300 - это своевременный шаг.

«По своей сути это оборонительная, а не наступательная система и предназначена для защиты сирийского неба», - сказал он.

Муаллем также поблагодарил Россию за ее усилия.

«Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны», - цитирует его RT.

Кроме того, Муаллем добавил, что высоко ценит решение президента России Владимира Путина вооружить САР этой системой.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Сирия в течение двух недель получит российские С-300 в ответ на действия Израиля. Он подчеркнул, что этот комплекс значительно усилит возможности сирийской ПВО.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которой ПВО САР отражала атаку четырех израильских истребителей F-16 на объекты в Латакии. Находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли. В Министерстве обороны РФ отметили, что самолеты израильских ВВС прикрылись российским самолетом.