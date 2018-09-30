Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

Северокорейский лидер Ким Чен Ын преподнес необычный подарок своему южнокорейскому коллеге. В честь проведения межкорейского саммита он вручил Мун Чжэ Ину двух породистых охотничьих собак, сообщает агентство Yonhap.

Собак породы пхунсан передали на пограничном пункте Пханмунджом. После обязательного ветеринарного обследования четвероногих доставили прямиком во дворец президента. Там они составят компанию еще одной собаке, которая уже была у главы Южной Кореи.

Северяне уже не в первый раз преподносят своим соседям щенков в подарок. После аналогичного саммита в 2000 году власти КНДР также передали Сеулу двух собак этой породы. Животные благополучно прожили 13 лет в зоопарке.