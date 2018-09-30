«На благо» Украине: боец ВСУ прострелил себе ногу, чтобы не попасть на передовую

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что один из бойцов ВСУ в зоне Операции объединенных сил выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на передовую.

Он также подчеркнул, что в оборонном ведомстве республики по-прежнему продолжают фиксировать новые небоевые потери Вооруженных сил Украины.

«В одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующемся в районе населенного пункта Попасная, чтобы избежать отправки на передовую позицию, военнослужащий бригады выстрелил себе в ногу», - отметил Марочко.

Подполковник добавил, что командование пытается скрыть подобные инциденты от вышестоящего руководства, уточняет «Луганский информационный центр».

Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, моральное состояние бойцов ВСУ продолжает ухудшаться, в связи с чем фиксируются новые случаи мародерства и «пьяных разборок», а также дезертирства и даже самоубийств.

Ранее военнослужащий Народной милиции рассказал о том, какие беспорядки учиняют бойцы ВСУ.