«На благо» Украине: боец ВСУ прострелил себе ногу, чтобы не попасть на передовую
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что один из бойцов ВСУ в зоне Операции объединенных сил выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на передовую.
Он также подчеркнул, что в оборонном ведомстве республики по-прежнему продолжают фиксировать новые небоевые потери Вооруженных сил Украины.
«В одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующемся в районе населенного пункта Попасная, чтобы избежать отправки на передовую позицию, военнослужащий бригады выстрелил себе в ногу», - отметил Марочко.
Подполковник добавил, что командование пытается скрыть подобные инциденты от вышестоящего руководства, уточняет «Луганский информационный центр».
Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, моральное состояние бойцов ВСУ продолжает ухудшаться, в связи с чем фиксируются новые случаи мародерства и «пьяных разборок», а также дезертирства и даже самоубийств.
Ранее военнослужащий Народной милиции рассказал о том, какие беспорядки учиняют бойцы ВСУ.