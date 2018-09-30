Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с 93-летием. В поздравительной телеграмме президент отметил актерское мастерство именинницы и ее безграничную преданность профессии.

«Вы по праву пользуетесь большой искренней любовью поклонников театра и кинематографа... Они высоко ценят Ваш щедрый талант, и актерское мастерство, и, конечно, присущую Вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии», - публикует сайт Кремля текст телеграммы.

Президент России также пожелал Вере Васильевой «здоровья, бодрости духа и всего самого доброго».

Советская и российская актриса театра и кино Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Она является народной артисткой СССР, лауреатом двух Сталинских премий.

В мае этого года Владимир Путин поздравил с 95-м днем рождения народного артиста СССР Владимира Этуша.