Жители Владивостока сняли на видео «разъезжающего» по городу в машине льва

В одном из автомобилей во Владивостоке очевидцы запечатлели настоящего льва. Хищное животное выглядывало из окна машины и мирно наблюдало за открывающимся ему пейзажем.

Ролик был опубликован в Instagram.

«Много людей сидело у меня в машине, но не настоящий лев. Как-то страшновато с ним ехать», - говорит один из присутствующих в салоне автомобиля.

Однако пользователи Сети не оценили эту экстравагантную выходку. Некоторые комментаторы отметили, что ее следовало бы наказать штрафом, а содержание настоящего льва дома вовсе не является чем-то впечатляющим.

Это уже не первый случай, когда лев решает покататься на машине: ранее такой же крупный хищник запрыгнул в туристический фургон по время поездки по сафари-парку «Тайган» в крымском Белогорске.