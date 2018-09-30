Жители Владивостока сняли на видео «разъезжающего» по городу в машине льва
За необычным явлением наблюдали местные жители, которые были в шоке от происходящего.
Видео: dps.control, Instagram
В одном из автомобилей во Владивостоке очевидцы запечатлели настоящего льва. Хищное животное выглядывало из окна машины и мирно наблюдало за открывающимся ему пейзажем.
Ролик был опубликован в Instagram.
«Много людей сидело у меня в машине, но не настоящий лев. Как-то страшновато с ним ехать», - говорит один из присутствующих в салоне автомобиля.
Однако пользователи Сети не оценили эту экстравагантную выходку. Некоторые комментаторы отметили, что ее следовало бы наказать штрафом, а содержание настоящего льва дома вовсе не является чем-то впечатляющим.
Это уже не первый случай, когда лев решает покататься на машине: ранее такой же крупный хищник запрыгнул в туристический фургон по время поездки по сафари-парку «Тайган» в крымском Белогорске.