Бывшую участницу группы «ВИА-Гра» унизили на концерте

Певица Анна Седокова выступила на «худшем концерте» в своей жизни. Так выступление охарактеризовала сама экс-участница группы «ВИА-Гра». Впечатлениями 35-летняя артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram сразу после частной вечеринки, на которую ее пригласили спеть.

«Лежу и реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус. Ты выходишь на сцену, а в зале едят шашлык и смотрят на тебя как на клоуна», - возмутилась Седокова.

Певица объяснила поклонникам, что вынуждена выступать на корпоративах, чтобы поддерживать семью, собственный бизнес и платить зарплату своим сотрудникам.

В будущем исполнительница надеется стать «большим артистом» и не испытывать подобных унижений.