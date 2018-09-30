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Лучше жевать, чем говорить - сенатор раскритиковал угрозу главы МВД США о морской блокаде России

Наталия Майорова
13:25 30.09.2018
Пушков также назвал заявление главы МВД США «полным бредом».
Лучше жевать, чем говорить - сенатор раскритиковал угрозу главы МВД США о морской блокаде России
Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление министра внутренних дел США Райана Зинке по поводу потенциальной морской блокады России.

Он отметил, что глава МВД США обвинил РФ в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток, после чего пригрозил стране «морской блокадой».

«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны», - написал Пушков в своем Twitter.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что иногда «лучше жевать, чем говорить».

Ранее Зинке заявил, что США могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее нефти и газа на Ближний Восток.

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